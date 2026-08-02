В РФ заметили слабость обороны ВСУ на двух участках в Сумской области

В РФ заметили слабость обороны ВСУ на двух участках в Сумской области Марочко: оборона ВСУ ослабла около сумских Кияницы и Храповщины

Оборонительные позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина Сумской области существенно ослабли, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, Киев испытывает острый дефицит резервов для восполнения потерь на этом участке фронта. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Марочко подчеркнул, что ослабление линии обороны стало результатом длительных интенсивных боев, в ходе которых противник понес значительные санитарные и безвозвратные потери. Оперативная замена выбывших бойцов оказалась невозможной из-за нехватки обученного пополнения.

Поэтому наши военнослужащие этим пользуются, и просчеты украинского командования помогают нашим военнослужащим на данном направлении, — сказал он.

Ранее сообщалось, что блокировка Россией черноморских портов имеет для Украины разрушительные экономические последствия. Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что мера фактически лишает Киев выхода к морю и наносит непоправимый удар по экспортному потенциалу страны. До начала активной фазы конфликта через одесский портовый комплекс проходило около 70% всего украинского экспорта.