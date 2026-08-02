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02 августа 2026 в 06:28

Удар дронов ВСУ по Саратовской области обернулся трагедией

Бусаргин: два жителя Саратовской области погибли при атаке украинских дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории Саратовской области зафиксированы человеческие жертвы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своих социальных сетях о гибели двух человек и пообещал оказать всестороннюю поддержку их семьям.

Инцидент произошел в ночное время, когда средства противовоздушной обороны отражали массированный налет БПЛА. Отдельным беспилотникам удалось достичь целей на гражданских объектах, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь, — уточнил Бусаргин.

В настоящий момент на пострадавших участках развернуты оперативные группы. Власти уточняют данные о пострадавших, а также проводят оценку ущерба инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что ранены мужчина и женщина. Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу.

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