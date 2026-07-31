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31 июля 2026 в 14:07

В Саратове повторно обрушилась часть стены аварийного дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской в Саратове обрушилась повторно, сообщил в МАКСе глава города Игорь Молчанов. Инцидент произошел 30 июля, пострадавших, по предварительным данным, нет. Аналогичное обрушение там произошло в 2025 году, власти уточняют обстоятельства и оценивают угрозу для соседних строений.

Сегодня в Заводском районе по адресу улица Крымская, дом 3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах № 5 и 6. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Молчанов.

Глава города поручил первому заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину немедленно выехать на место происшествия для принятия оперативных мер. Пятиэтажный дом 1957 года постройки с шестью подъездами признан аварийным и подлежащим сносу с марта 2020 года.

Ранее частичное обрушение при строительстве парковки произошло в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде. В результате инцидента пострадавших нет. Застройщик предупреждал о необходимости возведения конструкции для предотвращения подвижки грунта и обеспечения устойчивости склона между домами первой и второй линии.

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