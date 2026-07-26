Ужасная смерть настигла женщину и двоих детей в доме под Саратовом Женщина и двое детей погибли в доме из-за угарного газа под Саратовом

Три человека, включая женщину и двоих детей, погибли от отравления угарным газом в квартире в Балаково, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по Саратовской области в МАКСе. По предварительной версии, причиной могла стать работа в помещении газового оборудования.

По версии следствия, 26 июля 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Титова города Балаково, обнаружены тела троих человек, среди которых 32-летняя женщина и двое ее детей, девочка 15 лет и мальчик четырех лет. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования, — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Чувашии сообщил, что пятеро несовершеннолетних были госпитализированы с отравлением угарным газом после посещения бани в Аликовском округе. Врачи оказали им всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в ГСУ СК по Московской области сообщили, что трое рабочих скончались от отравления угарным газом при проведении ремонта на канализационно-насосной станции в деревне Назимихе. Мужчины спустились в коллекторную камеру, где получили смертельную дозу токсичного вещества. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.