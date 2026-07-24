Трое человек спустились в подмосковную канализацию и не выжили

Трое человек спустились в подмосковную канализацию и не выжили СКР возбудил дело о смерти рабочих в канализации Подмосковья

Трое рабочих погибли, отравившись угарным газом во время ремонта на канализационно-насосной станции в деревне Назимихе в Щелково Московской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК по региону в Telegram-канале. Сотрудники спустились в камеру коллектора и получили смертельную дозу токсичного газа.

Следователем следственного отдела по Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ). <...> При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что на стройке во Владивостоке двое рабочих погибли при падении с высоты. Прибывшие на место две бригады скорой помощи не смогли спасти пострадавших — их травмы оказались смертельными. Ведомство инициировало проверку по факту инцидента.

Кроме того, в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что в Самарской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть работника. 22-летний мужчина разбился при ремонте конвейерной линии на заводе по изготовлению муки, скончавшись от полученных при падении травм.