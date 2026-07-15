Рабочий погиб при падении с высоты во время ремонта оборудования

Рабочий погиб при падении с высоты во время ремонта оборудования В Самарской области возбудили дело о гибели 22-летнего рабочего при ремонте

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, возбудили в Самарской области после гибели 22-летнего рабочего, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты во время ремонта конвейерного оборудования на предприятии по производству муки.

Предварительно, причиной произошедшего могло послужить нарушение требований охраны труда лицами из числа сотрудников предприятия, — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на одном из местных предприятий, специализирующемся на переработке зерновых культур. По версии следствия, молодой человек упал с высоты в ходе выполнения ремонтных работ на конвейере. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося и выявления виновных лиц.