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06 августа 2026 в 08:46

Силы ПВО России сбили 605 беспилотников ВСУ за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа средства ПВО уничтожили 605 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 5 августа до 08:00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Дроны сбивались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также системы ПВО уничтожали БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 6 августа силы ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов над территорией 11 муниципальных округов региона. Он уточнил, что, по предварительной информации, погибших и разрушений не было. Глава региона добавил, что на местах продолжают работать оперативные службы.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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