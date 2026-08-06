«Мейнстрим»: в Польше назвали новым трендом нападения на украинцев Политолог Мишкевич назвал мейнстримом нападения на украинцев в Польше

В Польше участились случаи нападений на украинцев, что стало мейнстримом, заявил РИА Новости политолог Марек Мишкевич. Эксперт подчеркнул, что подобные инциденты имеют социально-психологическую природу.

События последних месяцев, криминальные сводки, да и мои собственные наблюдения указывают на то, что в Польше появился новый тренд: нападения на украинцев, оскорбления и избиения стали попросту мейнстримом, — указал эксперт.

Ранее заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек сообщил, что количество преступлений против украинцев в стране увеличилось. Он отметил, что число правонарушений на почве национальной и этнической ненависти в 2025 году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Польская полиция создала специальную оперативную группу для решения проблемы.

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