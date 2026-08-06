Кардиолог назвал неочевидный способ поддержать здоровье сосудов

Смех способствует поддержанию здоровья сосудов, рассказал LIFE.ru врач-кардиолог Евгений Кокин. Он отметил, что смех не заменяет лекарства и не может быть самостоятельным методом лечения.

Ключевой момент — влияние на эндотелий. Это внутренняя выстилка сосудов, которая регулирует их тонус. Исследования показывают, что смех стимулирует выработку оксида азота (NO) — молекулы, которая заставляет сосуды расширяться, улучшая кровоток. Проще говоря: смех работает как мягкая «гимнастика» для ваших артерий, — рассказал Кокин.

Кардиолог подчеркнул, что смех повышает уровень иммуноглобулинов и активность NK‑клеток, стимулирует выработку эндорфинов, снижает тревожность, улучшает сон, а также укрепляет социальные связи. По его словам, искренне смеяться необходимо хотя бы несколько раз в неделю.

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