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06 августа 2026 в 10:30

Ортопед объяснила, сколько должен весить школьный рюкзак

Ортопед Семенова: школьный рюкзак должен весить до 15% от массы ученика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вес школьного рюкзака должен составлять 10–15% от массы ученика, рассказала LIFE.ru врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова. Она отметила, что он также должен соответствовать росту ребенка.

Слишком тяжелый или неудобный рюкзак действительно может привести к быстрой утомляемости, боли в плечах, шее и пояснице, а также сформировать привычку сутулиться, — рассказала Семенова.

Ортопед подчеркнула, что верхний край рюкзака должен располагаться не выше плеч, нижний — не ниже уровня поясницы. По ее словам, чем младше школьник, тем легче должен быть рюкзак.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что электронные учебники выгоднее бумажных. Он также отметил, что большой вес рюкзаков вызывает у детей проблемы со здоровьем.

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