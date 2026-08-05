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05 августа 2026 в 14:40

Ортопед объяснил, как правильно выбрать школьный рюкзак

Ортопед Литвиненко: школьный рюкзак должен быть оснащен различными отделами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У школьного рюкзака должно быть несколько отделений, рассказал «Москве 24» врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко. Он отметил, что это позволит правильно распределить центр тяжести.

Хорошо выбирать модели с различными отделами. Это позволит компоновать школьные принадлежности по группам, смещая центр тяжести. К тому же так ребенку будет легче находить предметы, — рассказал Литвиненко.

Ортопед подчеркнул, что рюкзак должен иметь ортопедическую спинку с мягкими вставками в области лопаток и остистых отростков позвонков. По его словам, это также снижает нагрузку на позвоночник.

Ранее адвокат Алексей Иванов рассказал, что школа не имеет права принуждать покупать форму у конкретного продавца. Он отметил, что это нарушает закон «О защите конкуренции».

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