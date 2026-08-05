Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик провел патрулирование в районе южной части Черного моря после того, как сутками ранее кружил вблизи границы Калининградской области, сообщает РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно ВВС США подлетело примерно на 200 километров к берегам Грузии, после чего отправилось в обратную сторону.

По состоянию на 12:20 мск, военный самолет продолжал патрулирование в акватории Черного моря. Отмечается, что Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по аналогичному маршруту.

Борт был переоборудован из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Согласно изначальным характеристикам, он предназначен для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее стало известно, что гидросамолет JAWS с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края. Инцидент произошел 5 августа около 14:00 (10:00 мск).