Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 15:25

Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик

Bombardier Artemis II Bombardier Artemis II Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский самолет-разведчик провел патрулирование в районе южной части Черного моря после того, как сутками ранее кружил вблизи границы Калининградской области, сообщает РИА Новости. Отмечается, что воздушное судно ВВС США подлетело примерно на 200 километров к берегам Грузии, после чего отправилось в обратную сторону.

По состоянию на 12:20 мск, военный самолет продолжал патрулирование в акватории Черного моря. Отмечается, что Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по аналогичному маршруту.

Борт был переоборудован из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Согласно изначальным характеристикам, он предназначен для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее стало известно, что гидросамолет JAWS с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края. Инцидент произошел 5 августа около 14:00 (10:00 мск).

Регионы
Черное море
военные самолёты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, мешают ли олимпиадники поступлению стобалльников
«Выпустили джинна»: опасный малярийный комар атаковал Африку
Военэксперт ответил, что изменится в зоне СВО после перестановок Путина
В ООН высказались по атаке на Геленджик
Путин сообщил, о чем не стоит забывать в Белгородской области
Политолог объяснил, зачем США потребовалась новая ядерная стратегия
Крупный логистический центр в Киеве «выбыл» после взрывов
Путин решил встретиться с врио главы приграничного региона
На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом
Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона
Армия Израиля отреагировала на действия «Хезболлы» в Ливане
Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала
Лондон призвали прекратить добывать нефть и газ
Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине
Девочке в «маске Бэтмена» сняли швы после операции
«Боже мой, русские побеждают»: Запад назвал дату капитуляции Украины
Украина лишилась крупнейшего склада популярного маркетплейса
Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться картой родственника
НАБУ и САП раскрыли детали нового дела против Стефанишиной
Злоба Испании, триумф РФ: россияне побеждают на ЧЕ по водным видам спорта
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.