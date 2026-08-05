Кинокритик назвал причины низкого рейтинга фильма «Колобок»

Низкий рейтинг новой кинокартины «Последний богатырь. Колобок» является результатом целенаправленной кампании со стороны конкурентов, заявил NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. По его словам, подобных прецедентов в российском прокате ранее не фиксировалось, что наводит на мысли о недобросовестной игре на рынке.

Мне кажется, что обвал рейтинга «Колобка» похож на какую-то специальную кампанию против фильма. В нашем прокате раньше не было подобных прецедентов. Поэтому я думаю, что, может быть, это просто конкуренты. С другой стороны, я знаю, что образ Колобка из этого фильма нравится не всем. Это так же, как и темнокожая Елена Троянская в «Одиссее» (режиссера Кристофера Нолана. — NEWS.ru) заранее вызывает хейт. Возможно, когда люди пойдут смотреть фильм, Колобок им понравится, у него будет положительный «сарафан», и тогда рейтинг повысится, — высказался Сычев.

Ранее сообщалось, что совокупные сборы двух лидеров проката «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» за один уик-энд составили около $430 млн (около 34,1 млрд рублей). Старт «Человека-паука» при этом стал вторым крупнейшим в истории американского проката.