Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 16:16

Кинокритик назвал причины низкого рейтинга фильма «Колобок»

Кинокритик Сычев: низкий рейтинг «Колобка» является делом рук конкурентов

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок» Фото: Атмосфера кино
Подписывайтесь на нас в MAX

Низкий рейтинг новой кинокартины «Последний богатырь. Колобок» является результатом целенаправленной кампании со стороны конкурентов, заявил NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. По его словам, подобных прецедентов в российском прокате ранее не фиксировалось, что наводит на мысли о недобросовестной игре на рынке.

Мне кажется, что обвал рейтинга «Колобка» похож на какую-то специальную кампанию против фильма. В нашем прокате раньше не было подобных прецедентов. Поэтому я думаю, что, может быть, это просто конкуренты. С другой стороны, я знаю, что образ Колобка из этого фильма нравится не всем. Это так же, как и темнокожая Елена Троянская в «Одиссее» (режиссера Кристофера Нолана. — NEWS.ru) заранее вызывает хейт. Возможно, когда люди пойдут смотреть фильм, Колобок им понравится, у него будет положительный «сарафан», и тогда рейтинг повысится, — высказался Сычев.

Ранее сообщалось, что совокупные сборы двух лидеров проката «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» за один уик-энд составили около $430 млн (около 34,1 млрд рублей). Старт «Человека-паука» при этом стал вторым крупнейшим в истории американского проката.

Культура
фильмы
Россия
кинокритики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН высказались по атаке на Геленджик
Путин сообщил, о чем не стоит забывать в Белгородской области
Политолог объяснил, зачем США потребовалась новая ядерная стратегия
Крупный логистический центр в Киеве «выбыл» после взрывов
Путин решил встретиться с врио главы приграничного региона
На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом
Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона
Армия Израиля отреагировала на действия «Хезболлы» в Ливане
Поджигали и чуть не заразили ВИЧ: гопники изнасиловали подростка-неформала
Лондон призвали прекратить добывать нефть и газ
Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине
Девочке в «маске Бэтмена» сняли швы после операции
«Боже мой, русские побеждают»: Запад назвал дату капитуляции Украины
Украина лишилась крупнейшего склада популярного маркетплейса
Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться картой родственника
НАБУ и САП раскрыли детали нового дела против Стефанишиной
Злоба Испании, триумф РФ: россияне побеждают на ЧЕ по водным видам спорта
Водитель гендиректора компании — создателя «Упыря» погиб при взрыве
У гольф-клуба Трампа арестовали вооруженного мужчину
Врач ответил, кому не стоит есть острое
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.