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05 августа 2026 в 16:59

В Госдуме ответили, мешают ли олимпиадники поступлению стобалльников

Депутат Пилипенко: стобалльники ЕГЭ не поступают на бюджет в единичных случаях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Случаи, когда стобалльники ЕГЭ не поступают на бюджет, носят единичный характер, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. При этом она предложила пересмотреть перечень олимпиад, дающих преимущества при поступлении.

Олимпиадникам рады все университеты, но их сотрудники понимают, что они могут выиграть по одному предмету, по определенному профилю. И это совсем не означает, что те, кто набрал 300 баллов и имеет еще 10 дополнительных за различные активности, будут учиться хуже. Конечно, абитуриентам с высокими баллами должны быть предоставлены все возможности для поступления, — заявила Пилипенко.

Депутат подчеркнула, что необходимо также развивать систему ранней профориентации и совершенствовать отбор участников олимпиад. Также она предложила предусмотреть дополнительные меры поддержки для талантливых выпускников, выбирающих региональные вузы.

Ранее сообщалось, что почти 621 тыс. бюджетных мест ждет абитуриентов в российских вузах в 2026 году — этого хватит, чтобы принять больше половины выпускников 11-х классов. Отдельное внимание в этом году уделили олимпиадникам: для вузов, которые традиционно привлекают таких абитуриентов, увеличили контрольные цифры приема.

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