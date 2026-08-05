В Госдуме предупредили об активизации мошенников в летние каникулы Депутат Свищев: летом мошенники чаще обманывают детей в интернете

В период летних каникул мошенники пользуются тем, что дети больше времени проводят в онлайн-среде, и чаще обманывают несовершеннолетних, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Он отметил, что злоумышленники выманивают личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры.

Лето — время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают «бесплатные скины» или «секретные коды». Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет «свой», — рассказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что самыми распространенными схемами являются обещание бесплатных игровых предметов и валюты, фейковые аккаунты друзей, фишинговые ссылки и предложения легкого заработка. По его словам, защитить детей можно с помощью занятий по цифровой безопасности.

Ранее аналитик Владимир Ульянов рассказал, что резкое изменение профиля звонков указывает на мошенников. Он отметил, что если человек не ждет звонков из других регионов и не связан с логистикой, а получает много незнакомых вызовов — вероятно, это спам.