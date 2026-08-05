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05 августа 2026 в 12:51

Стало известно, кто возглавит войска беспилотных систем в ВС России

Путин: войска беспилотных систем в ВС России возглавит Денис Лямин

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Войска беспилотных систем в Вооруженных силах России возглавит Денис Лямин, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны страны. По словам главы государства, Лямин с октября 2023 года занимает должность начальника штаба Центрального военного округа. Трансляция заседания велась в канале Кремля на платформе МАКС.

Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что штатная численность российской армии увеличена на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Они займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах и строительством объектов, куда гражданским доступ ограничен.

До этого Путин подписал закон о распространении мер поддержки и социальной защиты на участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях. Военнослужащие из приграничных регионов получат льготы, аналогичные гарантиям для участников СВО.

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