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05 августа 2026 в 13:18

Япония создаст собственные боевые БПЛА

Японская армия протестирует собственные боевые беспилотники в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Япония приступила к разработке собственных боевых беспилотных летательных аппаратов, сообщает Bild. Уже в августе военно-морские силы страны намерены провести испытания дронов, представленных четырьмя производителями.

В планах Токио — поставить эти беспилотники на вооружение вместе с крылатыми ракетами большой дальности. Основная задача формирований, которые получат новую технику, — оборона японского побережья.

В правительстве подчеркнули, что стране необходимо адаптироваться к «новым формам ведения войны». Еще одна важная цель программы — снижение зависимости Японии от китайских комплектующих в сфере беспилотных систем. Разработка собственных БПЛА, по замыслу властей, позволит укрепить технологический суверенитет страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республиканские специалисты, вероятно, смогут разработать систему для противодействия беспилотникам любого типа. Он допустил, что такая разработка сможет обнулить значение и роль БПЛА в современных конфликтах.

В то же время в России завершились испытания новой версии детектора дронов «Набат V.3». Устройство может обнаружить цель в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.

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