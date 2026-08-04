Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:32

Детектор дронов «Набат v3» прошел испытания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Испытания новой версии детектора дронов «Набат v3» завершились, сообщил Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) РИА Новости. Устройство может обнаружить цель в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.

«Набат v3» — новейшая разработка компании GoDrone (резидент ЦБСТ — NEWS.ru). Испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать двух километров, — отметили в ЦБСТ.

В ЦБСТ отметили, что частотный диапазон позволяет обнаруживать большинство беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Новый «Набат» также обладает функцией перехвата аналогового видеосигнала, который часто используется в FPV-дронах, эта функция доступна во всех заявленных диапазонах частот.

Ранее в зону СВО передали дроны линейки «Черный коршун», оборудованные автономной навигационной системой. Отмечается, что эти беспилотники успешно прошли испытания.

До этого главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России до конца года и станет первым подводным крейсером с гиперзвуковым комплексом «Циркон». Он уточнил, что флот планирует получить еще 21 единицу техники.

Россия
детектор
испытания
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.