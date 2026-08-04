Детектор дронов «Набат v3» прошел испытания

Испытания новой версии детектора дронов «Набат v3» завершились, сообщил Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) РИА Новости. Устройство может обнаружить цель в воздухе и на воде на расстоянии до двух километров.

«Набат v3» — новейшая разработка компании GoDrone (резидент ЦБСТ — NEWS.ru). Испытания устройства завершены. В ходе них изделие продемонстрировало способность работать в диапазоне от 200 до 8800 МГц, радиус обнаружения может достигать двух километров, — отметили в ЦБСТ.

В ЦБСТ отметили, что частотный диапазон позволяет обнаруживать большинство беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Новый «Набат» также обладает функцией перехвата аналогового видеосигнала, который часто используется в FPV-дронах, эта функция доступна во всех заявленных диапазонах частот.

Ранее в зону СВО передали дроны линейки «Черный коршун», оборудованные автономной навигационной системой. Отмечается, что эти беспилотники успешно прошли испытания.

До этого главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России до конца года и станет первым подводным крейсером с гиперзвуковым комплексом «Циркон». Он уточнил, что флот планирует получить еще 21 единицу техники.