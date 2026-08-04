Магнитные бури сегодня, 4 августа: что завтра, недомогание, упадок сил

Сегодня, 4 августа, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 августа

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность полноценной магнитной бури сегодня оценивается всего в 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 68%», — сообщили ученые.

Индекс солнечной активности в эти дни составляет 3,5 балла, что соответствует невысокому уровню. За последние двое суток мощных вспышек на светиле зарегистрировано не было.

По информации портала my-calend, сегодня прогнозируется слабая магнитная буря силой четыре балла.

«Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В среду, 5 августа, геомагнитная обстановка, по прогнозам специалистов, будет в норме. Ожидается, что планетарный индекс Kp не поднимется выше двух баллов по девятибалльной шкале, что соответствует зеленому уровню. Вероятность формирования магнитной бури 5 августа не превышает 3%, а возникновение слабых геомагнитных возмущений оценивается примерно в 15%. Вероятность спокойной магнитосферы возрастет до 78%.

Как магнитная буря влияет на здоровье, что делать

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru сообщил, что у людей недомогания во время магнитной бури проявляются по-разному.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил он.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время геомагнитных возмущений необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

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