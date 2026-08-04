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04 августа 2026 в 11:52

Адвокат объяснила, на каких услугах ЖКХ можно сэкономить в период отпуска

Адвокат Жмурко: в период отпуска можно сэкономить на холодной и горячей воде

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В период отпуска можно сэкономить на некоторых услугах ЖКХ, в частности на горячей и холодной воде, отведении стоков и обращении с ТКО, заявила в беседе с KP.RU адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. Если в квартире есть приборы учета вышеуказанных ресурсов, и собственник отключил все это оборудование при отъезде, то платить за ему не придется, поскольку показания будут нулевые. Главное — вовремя передать их, предупредила эксперт.

[Если счетчиков нет], в этом случае при отъезде на дачу на лето или куда-то еще, даже на несколько дней подряд — главное, чтобы их было не менее пяти, — человек вправе обратиться за перерасчетом платы за те услуги, которые начисляются по нормативу. Но здесь есть важное условие: перерасчет при отсутствии счетчиков возможен только в том случае, если отсутствует техническая возможность для их установки, и это подтверждено актом, — отметила Жмурко.

По ее словам, перерасчет платы за ТКО при временном отсутствии возможен как при начислении по числу проживающих, так и по площади квартиры. Во втором случае важно, чтобы жилье было полностью пустым на срок более пяти дней.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон заявил, что летом россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги из-за перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики. Он также отметил, что если отопление «по факту» (только в сезон), то начислений с мая по сентябрь быть не должно, а при годовой разбивке (1/12) УК должна скорректировать квитанции, если зима была теплее нормы.

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