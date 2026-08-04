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04 августа 2026 в 12:52

Бизнесмена наказали за отравление 63 человек в фастфуде

Бизнесмену запретили заниматься общепитом после отравления 63 человек в Адыгее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Майкопский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в массовом отравлении 63 человек, включая 19 детей, и запретил ему заниматься общепитом на полтора года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи. Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания в Майкопе с 4 по 7 июля 2025 года — посетители заразились сальмонеллезом.

Приговором Майкопского городского суда предпринимателю назначено наказание в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Проверка показала, что в заведении нарушали условия и сроки хранения продуктов и полуфабрикатов, не проводили должный производственный контроль. Предприниматель полностью возместил ущерб потерпевшим. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ.

Ранее в Новосибирской области из детского лагеря «Чкаловец» в Искитимском районе госпитализированы шесть детей с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция». В лагере пребывают 900 отдыхающих, и третья летняя смена для старшей дружины завершилась раньше срока.

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фастфуд
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