Бизнесмена наказали за отравление 63 человек в фастфуде

Бизнесмена наказали за отравление 63 человек в фастфуде Бизнесмену запретили заниматься общепитом после отравления 63 человек в Адыгее

Майкопский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в массовом отравлении 63 человек, включая 19 детей, и запретил ему заниматься общепитом на полтора года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи. Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания в Майкопе с 4 по 7 июля 2025 года — посетители заразились сальмонеллезом.

Приговором Майкопского городского суда предпринимателю назначено наказание в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Проверка показала, что в заведении нарушали условия и сроки хранения продуктов и полуфабрикатов, не проводили должный производственный контроль. Предприниматель полностью возместил ущерб потерпевшим. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ.

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