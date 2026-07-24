Если надоели котлеты: хрустящие куриные наггетсы с сыром — круче любого фастфуда

Когда обычные котлеты уже не вызывают восторга, готовлю домашние наггетсы с сырной начинкой. Снаружи они покрываются аппетитной хрустящей корочкой, а внутри остаются очень сочными, с расплавленным тягучим сыром.

Получается настолько вкусно, что домашний фастфуд легко выигрывает у покупного.

На 4 порции возьмите 250 г куриного филе, 50–70 г твердого сыра, 40 г панировочных сухарей, 1/3 ч. л. сухого чеснока, 1/3 ч. л. паприки, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Для кляра понадобится 50 г муки, 20 г крахмала, 50–60 мл воды, 1/2 ч. л. паприки, 1/3 ч. л. куркумы, щепотка острого молотого перца и соль.

Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере до однородного фарша. Добавьте соль, паприку и сухой чеснок, хорошо перемешайте. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Смазанными растительным маслом руками сформируйте из фарша небольшие лепешки, положите в центр кусочек сыра и тщательно защипните края, чтобы начинка оказалась внутри.

Для кляра смешайте муку, крахмал, паприку, куркуму, острый перец и соль, постепенно влейте воду и размешайте до гладкой консистенции без комочков. Каждый наггетс сначала окуните в кляр, затем обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле по 2–3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. После жарки переложите наггетсы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Личный опыт

Домашние наггетсы давно вытеснили у нас магазинные полуфабрикаты. Они получаются гораздо сочнее, а благодаря сырной начинке каждый кусочек остается нежным и ароматным. Особенно вкусно подавать их с чесночным, сырным или кисло-сладким соусом и свежими овощами.