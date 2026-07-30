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30 июля 2026 в 19:01

18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма

Житель Адыгеи получил штраф 35 тысяч рублей за оправдание терроризма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Южный окружной военный суд назначил штраф в размере 35 тыс. рублей 18-летнему жителю Адыгеи Халилю Мурату по делу о публичном оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Адыгея. По данным ведомства, молодой человек разместил в социальных сетях видеоролик с последствиями ракетного удара по жилым домам и автомобилям, сопроводив публикацию положительной оценкой произошедшего.

Установлено, что в январе текущего года Халиль М. Б., находясь в одном из населенных пунктов Адыгеи, разместил в социальной сети видеоролик, на котором зафиксированы последствия разрушительного ракетного удара по многоквартирным домам и гражданским автомобилям в одном из населенных пунктов, и открыто оправдывал действия террористов и дал положительную оценку последствиям ракетного удара. Приговором суда Халиль М. Б. осужден к штрафу в размере 35 тыс. рублей, — отмечается в сообщении.

До этого в отношении Мурата было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Новороссийска по подозрению в публичном оправдании ракетных ударов по территории Курской области. По данным правоохранителей, мужчина, которого называют сторонником украинской националистической идеологии, оставил соответствующие комментарии в мессенджере Telegram.

Регионы
Адыгея
оправдание терроризма
штрафы
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18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма
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