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21 июля 2026 в 11:39

ФСБ задержала россиянина за оправдание ракетных ударов ВСУ

ФСБ задержала жителя Новороссийска за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Новороссийска за оправдание ракетных ударов ВСУ по территории Курской области. По информации правоохранителей, сторонник украинской националистской идеологии оставил соответствующие комментарии в Telegram.

Установлено, что 29-летний житель г. Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном Telegram-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области, — отметили в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинения по статье о публичном оправдании терроризма, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о госизмене. По версии следствия, он передавал данные о последствиях атак беспилотников ВСУ по местному предприятию в Минобороны Украины.

Кроме этого, двух жителей Крыма задержали по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове.

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