ФСБ задержала россиянина за оправдание ракетных ударов ВСУ ФСБ задержала жителя Новороссийска за оправдание ударов ВСУ по Курской области

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Новороссийска за оправдание ракетных ударов ВСУ по территории Курской области. По информации правоохранителей, сторонник украинской националистской идеологии оставил соответствующие комментарии в Telegram.

Установлено, что 29-летний житель г. Новороссийска, сторонник украинской националистской идеологии, с использованием персональной учетной записи размещал в публичном Telegram-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области, — отметили в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинения по статье о публичном оправдании терроризма, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о госизмене. По версии следствия, он передавал данные о последствиях атак беспилотников ВСУ по местному предприятию в Минобороны Украины.

Кроме этого, двух жителей Крыма задержали по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове.