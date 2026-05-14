Двух крымчан задержали за передачу Украине данных о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По данным следствия, они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове.

ФСБ РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены, — сообщили в ЦОС.

В ведомстве установили, что житель Красноперекопского района 1975 года рождения через Telegram по собственной инициативе вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фотографии, видеоматериалы и координаты мест дислокации объектов Вооруженных сил РФ. Второй задержанный, житель Симферополя 1962 года рождения, через интернет связался с Государственной пограничной службой Украины, взял себе агентурный псевдоним и согласился сообщать персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).