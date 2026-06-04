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04 июня 2026 в 10:52

Германия не получила место в Совбезе ООН

Глава МИД ФРГ обвинил Россию в том, что страна не получила место в Совбезе ООН

Фото: Eskinder Debebe/Global Look Press
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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обвинил Москву в том, что Берлин впервые не избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. По информации агентства Reuters, для получения места ФРГ требовалось набрать большинство в две трети голосов, а Германия смогла получить всего 104 голоса из 127. Таким образом страна не смогла преодолеть необходимый порог.

Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совете Безопасности, — отметил он.

Ранее представитель Киргизии заявил, что страна впервые в истории избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. На голосовании в Генеральной Ассамблее Киргизия соревновалась за это место с Филиппинами.

Также заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что хорошие отношения между Россией и Германией отвечают интересам граждан ФРГ. По его словам, одной из причин этого является возможность получать энергоресурсы по более доступным ценам.

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