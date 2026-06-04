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04 июня 2026 в 02:33

В Германии заявили о важности сотрудничества с Россией

Фронмайер: граждане Германии заинтересованы в хороших отношениях с РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Хорошие отношения между Россией и Германией отвечают интересам граждан ФРГ, заявил ТАСС заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. По словам политика, одной из причин является возможность получать энергоресурсы по более доступным ценам.

Мы заинтересованы в том, чтобы представлять интересы Германии и формировать политику в интересах наших граждан, — заявил он.

Ранее Фронмайер заявил, что возвращение на российский рынок может представлять значительный интерес для немецких автопроизводителей. Политику задали вопрос о перспективах восстановления контактов между немецкими автоконцернами и российскими партнерами. Он отметил, что такой сценарий был бы выгоден с точки зрения бизнеса и конкуренции на рынке.

До этого Фронмайер сообщал, что в Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.

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