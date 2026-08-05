Метеорологи раскрыли, когда в Москве наступит самый жаркий день лета Позднякова: пятница может стать самым жарким днем всего лета в Москве

В пятницу, 7 августа, в Москве может установиться самая высокая температура за весь летний период, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров в этот день могут достичь 31 градуса.

Скорее всего, это будет пятница, потому что, как правило, перед холодным фронтом у нас бывает самый жаркий день. И не исключено, что это будет самый жаркий день за весь летний период, — заявила Позднякова.

Метеоролог добавила, что нынешним летом максимальная температура воздуха в столице составила плюс 30,7 градусов. По ее словам, рекордный показатель с большой долей вероятности обновится перед наступлением ближайших выходных.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что минувший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Средняя температура по стране превысила предыдущие рекордные показатели, фиксировавшиеся в 2010 и 2024 годах.