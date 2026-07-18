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18 июля 2026 в 12:27

В Москве более чем на сутки ввели оранжевый уровень опасности из-за жары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Оранжевый уровень опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за жары, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Отмечается, что в воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.

В дневные часы воскресенья, 19 июля, и понедельника, 20 июля, в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов, погодный уровень оранжевый, — отметил представитель Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что оранжевый уровень сохранится до 20 июля 17:00 мск. В этот период в столице ожидаются опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий.

Ранее метеорологи «Яндекс.Погоды» предупредили, что в ближайшие недели в Центральной России и северо-западных районах ожидается дождливая и крайне неустойчивая погода. В Москве прогнозируются ливни при температуре до плюс 26 градусов, а в Санкт-Петербурге столбик термометра зафиксируется в районе 18–22 градусов тепла.

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