ИИ составил прогноз погоды на вторую половину лета в России В «Яндекс Погоде» спрогнозировали дождливый августе в большей части России

Жителей Центральной России и Северо-Запада в ближайшие недели ожидает преимущественно дождливая и крайне неустойчивая погода, завили метеорологи «Яндекс Погоды». Специалисты составили прогноз на вторую половину лета при помощи ИИ-платформы «Метеум». Согласно их данным, в Москве прогнозируются ливни при температуре до плюс 26, а в Санкт-Петербурге столбик термометра зафиксируется в районе 18–22 градусов.

На европейском юге России, напротив, в ближайшие недели установится стабильная жара. В Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, температура воздуха в пиковые дни будет подниматься до 35–39. Лишь к первой половине августа на юге прогнозируется увеличение облачности, а также возрастает общая вероятность локальных грозовых дождей и ливней.

В Поволжье и на Урале синоптики обещают затяжной период высокой атмосферной неустойчивости с обильными осадками. В Казани, Нижнем Новгороде и Самаре кратковременные прояснения будут регулярно сменяться сильными ливнями при температуре около 24–28. На Урале же ближайший месяц и вовсе пройдет «под знаком воды» с практически ежедневными дождями в Екатеринбурге, Челябинске и Перми.

В Сибири вторая половина июля также окажется преимущественно дождливой, а наиболее влажная и душная обстановка сложится в Красноярске. Ситуация начнет постепенно меняться только на стыке июля и августа, когда интенсивность затяжных осадков наконец пойдет на спад. В первой половине августа сибиряков ожидает относительно погожая и комфортная погода с редкими дождями и умеренным теплом.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова прогнозировала умеренное тепло в столичном регионе с 17 по 19 июля на фоне повышенного атмосферного давления. По ее словам, в пятницу, 17 июля, температура в городе достигнет +23 градусов.