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15 июля 2026 в 14:23

Синоптик ответила, какая погода ждет москвичей в выходные

Синоптик Позднякова: с 17 по 19 июля в Москве установится умеренное тепло

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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С 17 по 19 июля в Москве установится умеренное тепло, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что в выходные также будет повышено атмосферное давление.

В пятницу днем в столице еще будет умеренно тепло — +21...+23 °С. При этом по области температура может подниматься до +25 °С. И сохранится плотный северный ветер, — рассказала Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что выходные пройдут без осадков. По ее словам, ночью температура опустится до 12-16 градусов.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что аномальной жары в Москве и Подмосковье не ожидается. По его словам, в понедельник и вторник, 20 и 21 июля, температура воздуха может подняться до +27–28 градусов, а в начале следующей недели сохранится теплая погода.

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