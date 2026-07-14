В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды для Москвы до конца июля Синоптик Голубев спрогнозировал в Москве теплую погоду без экстремальной жары

Аномальной жары в Москве и Подмосковье не ожидается, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, в понедельник и вторник, 20 и 21 июля, температура воздуха может подняться до +27–28 градусов, а в начале следующей недели сохранится теплая погода.

Аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется. Да, действительно, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, осадков не ожидается. Но это считается вполне комфортной и типичной для июля погодой, — отметил он.

Днем в понедельник, вторник и среду ожидается +25–28 градусов, местами возможны кратковременные, но не затяжные дожди. Голубев также отметил, что до конца июля температура в столичном регионе прогнозируется в пределах климатической нормы или примерно на один градус выше нее. По его словам, это позволяет рассчитывать на комфортную погоду без резких похолоданий и экстремальной жары.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12 градусов. При этом днем температура останется в пределах климатической нормы и составит +20–25 градусов.