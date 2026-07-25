Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье Гидрометцентр: в Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за гроз

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ожидаемых в течение дня гроз, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Предупреждение связано с неблагоприятными погодными условиями, которые могут сохраниться в столичном регионе в течение суток. Уточняется, что желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз в Москве и Подмосковье будет сохраняться до 21:00 мск.

В течение дня местами в Москве и области ожидается гроза, желтый погодный уровень, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в субботу, 25 июля. Днем температура воздуха в Москве составит от +21 до +23 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +13 градусов, а в Московской области температура может опуститься до +10 градусов. Скорость северного ветра составит 5–10 м/с, атмосферное давление — 744 мм ртутного столба.

Между тем климатолог Михаил Семенов рассказал NEWS.ru, что жителей Центральной России и столичного региона в августе могут ждать погодные аномалии. По его словам, в последний месяц лета возможны активные грозы, резкое усиление ветра и другие опасные метеоявления. Специалист также не исключил вероятность смерчей и ураганов.