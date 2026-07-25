Москвичам пообещали погодный «армагеддон» в выходные Гидрометцентр России спрогнозировал дожди, грозы и ветер в Москве 25 июля

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожидаются в субботу, 25 июля, на территории Москвы, сообщает Гидрометцентр России. Объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00.

Днем воздух прогреется до +21–23 градусов по Цельсию. К ночи на воскресенье похолодает до +13 градусов, а по области — до +10 градусов. Ветер северный, 5–10 м/с, атмосферное давление — 744 мм.

Синоптики рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными из-за возможных порывов ветра и осадков. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, будет более устойчивой.

Ранее климатолог Михаил Семенов предупреждал, что жителей Центральной России и столичного региона ожидают погодные аномалии в августе. По его прогнозу, в этот период возможны активные грозы, шквалистое усиление ветра, а также не исключены смерчи и ураганы. По его оценкам, погода будет часто меняться: если первая декада сохранит по‑настоящему летний характер, то уже к середине месяца произойдет радикальное изменение.