Жителей столичного региона предупредили о погодных катаклизмах в августе Климатолог Семенов: в августе в центре России возможны грозы, шквалы и ураганы

Жителей Центральной России и столичного региона ожидают погодные аномалии в августе, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его прогнозу, в этот период возможны активные грозы, шквалистое усиление ветра, а также не исключены смерчи и ураганы.

Будет наблюдаться шквалистое усиление ветра, поэтому катаклизмы весьма вероятны. Исключать смерчей и ураганов я бы не стал, поскольку конец лета традиционно переломный период, — сказал Семенов.

Он также отметил, что август в Москве и регионах Центральной России может стать настоящим месяцем контрастов. По его оценкам, погода будет часто меняться: если первая декада сохранит по‑настоящему летний характер, то уже к середине месяца произойдет радикальное изменение.

С большой долей вероятности, атлантические циклоны начнут активно вытеснять жаркий воздух, в результате температура снизится до +18–20 градусов в дневные часы и до +13 ночью. В этот период можно ожидать обильных осадков — затяжные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, — отметил Семенов.

Ранее сообщалось, что с 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным: дневные температуры опустятся до +15–19 градусов, а в отдельные дни столбики термометров достигнут отметки +17 градусов. Ночи станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы также местами возможен туман. Осадки в этот период будут носить преимущественно затяжной характер.