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23 июля 2026 в 18:30

Холодные ночи, осадки и сильный ветер: погода в Москве в конце лета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве в конце лета ожидается серия дождей. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в период с 26 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце лета

По данным метеоцентров, в конце лета 2026 года, в период с 20 по 25 августа, дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, однако ночи станут прохладнее — от +10 до +13 градусов.

В этот отрезок времени также увеличится облачность, российскую столицу накроет серия дождей. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ветер западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным: дневные температуры опустятся до +15–19 градусов, а в отдельные дни столбики термометров достигнут отметки +17 градусов. Ночи станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы также местами возможен туман. Осадки в этот период будут носить преимущественно затяжной характер.

Завершающий день лета, 31 августа, станет самым холодным: дневная температура не превысит +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление, влажность воздуха будет держаться на уровне 83–85%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце лета

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 25 августа погода еще сохранит остатки августовского тепла: дневные температуры в эти дни будут держаться в диапазоне от +17 до +21 градуса, а ночные опустятся до +10–13 градусов. Именно в этот период усилится влияние циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Влажность воздуха повысится до 80%. Ветер будет западный, умеренный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–758 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа похолодание в Северной столице станет более выраженным. Дневные температуры опустятся до +15–18 градусов. Ночью ожидается от +6 до +10 градусов. В утренние часы также местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся, причем дожди будут чередоваться с периодами плотной облачности без существенных прояснений. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

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