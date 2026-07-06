Холодные ночи, грозовые ливни и туманы: погода в Москве в конце лета

По предварительным данным метеорологических служб, в конце лета в Москве ожидаются прохладные ночи. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в конце лета

В период с 20 по 25 августа дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, ночи станут заметно прохладнее — от +10 до +13 градусов. В этот отрезок увеличится облачность, и регион накроет серия дождей, которые будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ветер западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа похолодание станет более выраженным в российской столице. Дневные температуры опустятся до +15–19 градусов, а в отдельные дни столбики термометров с трудом будут достигать отметки +17 градусов. Ночи станут по-настоящему холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период будут носить преимущественно затяжной характер, всего ожидается около пяти дней с дождями, а общее количество выпавшей влаги может достигнуть 25–35 миллиметров.

Завершающий день месяца, 31 августа, по предварительным прогнозам, станет самым холодным. Дневная температура не превысит +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление, влажность воздуха будет держаться на уровне 83–85%.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце лета

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 25 августа погода еще сохранит остатки августовского тепла. Дневные температуры в эти дни будут держаться в диапазоне от +17 до +21 градуса, а ночные опустятся до +10–13 градусов. Именно в этот период усилится влияние циклонов, что приведет к увеличению облачности и частым дождям. Осадки будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 80%. Ветер будет западный, умеренный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–758 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа похолодание в Северной столице станет более выраженным. Дневные температуры опустятся до +15–18 градусов. Ночью ожидается от +6 до +10 градусов. Синоптики не исключают, что в утренние часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Осадки в этот период сохранятся, причем дожди будут чередоваться с периодами плотной облачности без существенных прояснений. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, его скорость составит 5–10 м/с.

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