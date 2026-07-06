Ситуация в аэропортах России сегодня, 6 июля: отмены, задержки на вылет

Ситуация в аэропортах России сегодня, 6 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 6 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов, ночью из-за атак БПЛА также вводились ограничения. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 6 июля, изменение расписания

В аэропорту Шереметьево был перенесен рейс в Нижнекамск с 06:00 на 10:00. Самолет в Оренбург отправился в 08:30 вместо 06:30. Помимо этого, позже вылетели самолеты в Калининград (в 08:35 вместо 06:35), Саратов (в 08:35 вместо 07:00), Волгоград (в 08:35 вместо 07:05), Санкт-Петербург (в 09:15 вместо 07:15).

Изменено расписание рейсов в Касабланку, Самару, Казань, Калининград, Тюмень. Отменены рейсы в Санкт-Петербург (08:30, 10:00).

По данным онлайн-табло, во Внуково был перенесен вылет рейса в Санкт-Петербург с 06:30 на 08:30. Еще один рейс в Петербург отправился в 09:30 вместо 07:30. Самолет в Ульяновск вылетел в 08:05 вместо 07:00. Рейс в Анталью вылетел в 08:10 вместо 07:35.

Раньше вылетят самолеты в Стамбул (вылет в 13:50 вместо 14:30), Санкт-Петербург (вылет в 13:50 вместо 15:30), Ухту (вылет в 13:30 вместо 15:45), Певек (вылет в 13:00 вместо 16:00).

Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С опозданием прилетят самолеты из Якутска, Грозного, Алматы, Ульяновска, Калининграда, Хургады, Дубая, Тбилиси. Отменены рейсы из Санкт-Петербурга (08:35, 09:35, 10:35, 13:35), Антальи (10:35).

В Домодедово с опозданием вылетел рейс в Новосибирск: в 09:05 вместо 08:35. Перенесен вылет рейса в Геленджик с 09:40 на 12:00. Рейс в Ереван отправится в 13:10 вместо 10:00. Также позже вылетят самолеты в Ашхабад, Калининград, Сочи, Екатеринбург.

С опозданием прибудут в Домодедово самолеты из Иркутска (прилет в 11:01 вместо 08:40), из Еревана (прилет в 12:10 вместо 09:00). Помимо этого, позже приземлятся рейсы из Норильска, Улан-Удэ, Душанбе, Екатеринбурга.

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 6 июля, изменение расписания

В аэропорту Пулково с опозданием вылетели рейсы в Калининград (10:20 вместо 06:20), Мурманск (08:30 вместо 06:30), Казань (10:30 вместо 06:30), Москву (08:20 вместо 06:50), Тюмень (09:20 вместо 07:20), Архангельск (09:30 вместо 07:30), Владикавказ (08:35 вместо 07:35), Нижнекамск (08:15 вместо 07:45). Также позже отправятся самолеты в Касабланку, Иваново, Сочи, Минеральные Воды, Саратов, Архангельск. Были отменены рейсы в Москву (08:00, 09:00, 12:00, 12:30).

На прилет опоздают самолеты из Перми, Уфы, Касабланки, Тюмени, Красноярска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Оренбурга, Ташкента, Омска, Челябинска, Оша.

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