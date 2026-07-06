Росавиация сообщила о возможных задержках рейсов в Домодедово и Внуково

В работе аэропортов Домодедово и Внуково вохможны изменения, передает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ведомство предупредило, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что вылет и прилет 27 рейсов задерживаются в международных аэропортах юга России. В Сочи были задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет были задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Стамбула, Тюмени, Москвы, Челябинска и Нижнекамска.

До этого рейс Москва — Киров совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной отклонения от курса стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку.