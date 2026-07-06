Обстановка в Крыму 6 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 6 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 6 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 6 июля, изменение расписания

Сегодня, 6 июля, все поезда «Таврия» будут начинать и заканчивать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд — автобус или автобус — поезд в Керчи работает до 7 июля.

Автобусы всегда уходят с ж/д вокзалов. Если билет от/до Керчи, а необходимо ехать вглубь полуострова, то автобусы отвезут бесплатно. В будущем планируются продажи билетов для тех, кто купил билеты на поезд с материка до Керчи и от Керчи на материк.

Глубина продаж на поезда «Таврия» отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.

По причине предстоящей корректировки расписания временно закрыта продажа билетов на поезда: № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь / Керчь с 30 сентября, № 17/18 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 27/28 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, № 91/92 Севастополь / Керчь — Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.

В Севастополе из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы 6 июля на линии не выйдут.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. Ночью 6 июля движение по Крымскому мосту перекрывали несколько раз. По состоянию на утро с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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