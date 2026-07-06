Севастополь остался без света после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об отключении электроснабжения в городе. По его словам, причиной стала атака на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя.

Развожаев отметил, что на объектах введен особый режим. Социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Он также обратился к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи. Кроме того, гражданам рекомендовано снизить яркость экранов и отключить фоновые приложения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято совместно с губернатором Развожаевым для оперативного урегулирования финансовых, кредитных, договорных и других вопросов.

До этого Развожаев сообщил, что режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе отменен. По его словам, подача электроэнергии потребителям постепенно восстанавливается.