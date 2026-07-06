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06 июля 2026 в 11:18

В Крыму накрыли организаторов сим-боксов для украинских мошенников

В Крыму задержали членов ОПГ, устанавливавших сим-боксы в интересах Киева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правоохранители задержали восемь членов организованной преступной группы, которые устанавливали и настраивали сим-боксы, тем самым помогая мошенникам похищать деньги у россиян, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Злоумышленники действовали в интересах украинских спецслужб.

В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории Крымского полуострова — семь исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи, — говорится в сообщении.

Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где ставили сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров. Членов ОПГ обвинили в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Кроме того, доказана их причастность минимум к 16 эпизодам хищения средств у россиян.

Ранее во Владимире задержали 17-летнего жителя Новосибирской области по подозрению в обслуживании сим-боксов, которые использовались мошенниками для массовых обзвонов с подменных номеров. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело.

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