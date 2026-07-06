Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, пониженное давление, боли

Сегодня, 6 июля, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 июля

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 6 июля, поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — сообщили ученые.

Индекс солнечной активности в последние дни держится на рекордно высоком уровне — 9,1 балла из 10 возможных. Такие значения указывают на значительную вспышечную активность и сохраняющуюся высокую вероятность новых геомагнитных возмущений.

Во вторник, 7 июля, геомагнитная обстановка продолжит постепенно стабилизироваться. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в первой половине дня ожидается относительно спокойная обстановка, однако к вечеру прогнозируется новая волна небольших возмущений.

Как можно улучшить состояние в период магнитной бури

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил он.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru пояснил, что в период геоударов самочувствие может ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — отметил специалист.

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