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05 июля 2026 в 16:38

Кратковременные осадки и жара до +28: погода в Москве на следующей неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до +28 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 6 по 12 июля?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Михаила Леуса, на следующей неделе в российскую столицу придет волна потепления.

«Новая неделя начнется с продолжения циклонического влияния. Облачный вихрь сместится в Карелию, но вновь будет вызывать у берегов Москвы-реки очаговые дожди и удержит температуру близкой к 20-градусной отметке. Во второй половине недели температура подрастет до +23–28 градусов, а в ее финале столбики термометров вновь поползут вниз, так что обогнать весенние максимумы столичная погода сможет не ранее второй половины июля», — пояснил он.

По данным метеоцентров, 6 и 7 июля в Москве может выпасть до 43 миллиметров осадков — половина месячной нормы. Днем температура воздуха составит от +18 до +22 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

В период с 8 по 10 июля прогнозируются осадки в виде дождя. Воздух будет прогреваться до +25–30 градусов в дневные часы. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +18 градусов. Ветер сменится на юго-западный. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В выходные дни, 11 и 12 июля, погода останется теплой, но возможны кратковременные дожди. В субботу днем ожидается плюс 23 градуса, в воскресенье — плюс 26 градусов. Ночью воздух будет остывать только до +19 градусов. Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге в период с 6 по 8 июля температура днем составит всего +20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Атмосферное давление остановится на отметке 752 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы. Ветер останется умеренным, юго-восточного направления, до 7 метров в секунду. Прогнозируются осадки в виде дождя.

В четверг и пятницу, 9 и 10 июля, в регионе ожидаются осадки и кратковременные грозы. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью — до +12 градусов. Ветер будет слабым.

В выходные дни в Северной столице ожидается облачная погода с дождями. Ветер будет западным, слабым. Дневная температура поднимется до +22 градусов, ночная — до +15 градусов.

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