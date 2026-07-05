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05 июля 2026 в 18:25

Короткие ливни с грозами и жара до + 26: погода в Москве в начале августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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По предварительным данным прогнозов метеорологических служб, в конце лета средняя температура в Москве ожидается близкой к климатической норме и составит около +17,6 градуса. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 августа?

Какая погода будет в Москве в начале августа

Старт месяца, 1 и 2 августа, ознаменуется переменной облачностью. В ночные часы воздух будет остывать до +14–15 градусов, а в дневные часы столбики термометров достигнут отметок +21–23 градуса. Ветер западный, умеренный, со скоростью 6–11 м/с, без резких порывов. Атмосферное давление составит около 745 миллиметров ртутного столба. Осадки в эти дни маловероятны.

Период с 3 по 5 августа принесет небольшое усиление тепла. В эти дни воздух прогреется до +24–25 градусов, а по области — до +26 градусов. Ночи останутся прохладными — от +13 до +15 градусов. Небо будет преимущественно ясным, осадки не прогнозируются. Ветер сохранит западное направление, его скорость немного снизится — до 5–9 м/с. Такой характер погоды синоптики связывают с влиянием обширного антициклона, центр которого расположится над центральными областями России.

Вторая половина декады, с 6 по 10 августа, будет более теплой, но и более неустойчивой. В эти дни столбики термометров могут достичь +26 градусов. Ночные температуры также подрастут до +15–16 градусов. Однако с повышением температуры возрастет и влажность воздуха, которая к 8–9 августа достигнет 70–75%. Это приведет к формированию мощных кучево-дождевых облаков, и к концу декады возрастет вероятность скоротечных ливней с грозами. Порывы ветра при грозах могут усиливаться до 15 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале августа

Старт месяца, 1 и 2 августа, встретит жителей и гостей Санкт-Петербурга облачной погодой с прояснениями. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +13–15 градусов, а днем воздух прогреется до +20–22 градусов. Ветер ожидается западный, умеренный, 4–8 м/с. Атмосферное давление составит 758–760 миллиметров ртутного столба. Осадки в первые два дня маловероятны.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В период с 3 по 5 августа погода начнет меняться. Регион окажется под влиянием теплого сектора циклона. Дневные температуры повысятся до +23–25 градусов. Ночи станут теплее — от +15 до +17 градусов. Однако с ростом температуры возрастет и влажность воздуха, которая достигнет 75–80%. Это приведет к формированию кучево-дождевых облаков. Прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер сохранит западное направление, его порывы при грозах могут достигать 12 м/с.

С 6 по 10 августа интенсивность осадков немного снизится. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, которые будут носить локальный характер. Днем воздух прогреется до +22–25 градусов, ночью — до +14–16 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 756–760 миллиметров ртутного столба, оставаясь в границах нормы. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, 3–7 м/с.

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