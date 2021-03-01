Онищенко рассказал, как россиянам спастись от магнитных бурь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru прокомментировал неоднозначную реакцию публики на новый альбом певицы Земфиры. По его словам, сейчас модно всё «хейтить», а исполнительница давно стоит выше трендов и моды.

Земфиру я люблю. Я считаю её явлением в нашей культуре, уважаю её как поэта, певицу и как человека. Знаете, на эту тему я всегда вспоминаю знаменитую фразу Раневской. Она подошла...