Онищенко рассказал, как россиянам спастись от магнитных бурь

Врач-эпидемиолог, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru рассказал, как россиянам избежать неприятных последствий от магнитных бурь.
Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок, — рассказывает Онищенко.
По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно.
Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасётесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься, — отметил он.
Также специалист рассказал, что существует такое понятие, как электромагнитное загрязнение. Например, телефон генерирует электромагнитные лучи, влияющие на здоровье людей, отметил врач-эпидемиолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в атмосфере Земли прошла умеренная магнитная буря. Она началась в 06:00 по столичному времени и закончилась через три часа.