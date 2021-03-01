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Онищенко рассказал, как россиянам спастись от магнитных бурь

16:00, 01 марта 2021
Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-эпидемиолог, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru рассказал, как россиянам избежать неприятных последствий от магнитных бурь.

Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок, — рассказывает Онищенко. 

По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно. 

Спастись нельзя никак, как вы от солнечных лучей спасётесь? Это досадные банальности, но куда от них денешься, — отметил он. 

Также специалист рассказал, что существует такое понятие, как электромагнитное загрязнение. Например, телефон генерирует электромагнитные лучи, влияющие на здоровье людей, отметил врач-эпидемиолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в атмосфере Земли прошла умеренная магнитная буря. Она началась в 06:00 по столичному времени и закончилась через три часа.

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