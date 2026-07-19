Атлантические циклоны, метели и ночные морозы: погода в Москве зимой

В Москве зимой ожидаются частые снегопады. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на декабрь, январь и февраль?

Какая погода будет в Москве зимой

Декабрь 2026 года в Москве начнется с относительно комфортной погоды: в начале месяца дневные температуры будут колебаться в диапазоне от −2 до −5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −8 градусов. Ожидаются также частые снегопады.

В середине декабря российскую столицу может накрыть мощный циклон с Балтики, который вызовет сильные снегопады и метели, а температура на несколько дней повысится до −1 градуса. К концу месяца начнется арктическое вторжение: ночные морозы усилятся до −15 градусов, дневные температуры не поднимутся выше −10 градусов.

Январь 2027 года станет самым холодным месяцем зимы в Москве. В первой половине месяца столбики термометров в ночные часы будут опускаться до −25 градусов, а днем — до −18 градусов. Однако во второй половине января характер погоды сменится: морозы ослабеют до −10 градусов днем и −15 градусов ночью, пройдут снегопады. Конец января ознаменуется непродолжительной оттепелью с температурой около 0 градусов.

Февраль 2027 года принесет неустойчивую погоду с частыми «качелями». В первой декаде, по оценкам метеосервисов, город окажется под влиянием атлантических циклонов. Дневные температуры составят от −2 до −4 градусов, ночью — до −8 градусов, пройдет снег с дождем, возможны ледяные дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В середине февраля вернутся морозы до −12 градусов днем и −18 градусов ночью, однако они будут непродолжительными.

К концу месяца температура вновь повысится до −6 градусов днем, а ночью — до −8 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге зимой

По данным синоптиков, в Санкт-Петербурге ожидается классическая для региона умеренно морозная, сырая и ветреная погода с частыми переходами температуры через 0 градусов. Специалисты прогнозируют среднюю сезонную температуру в пределах −4,5–6,5 градуса, что близко к многолетней климатической норме.

Так, по предварительным прогнозам, декабрь 2026 года начнется с неустойчивой погоды: в первой половине декабря ожидаются частые оттепели до +1–3 градусов, сопровождающиеся мокрым снегом и дождем. Во второй половине месяца прогнозируется стабильное похолодание до −5–10 градусов ночью и −2–6 градусов днем.

Самым холодным месяцем зимы в Северной столице должен стать январь: средняя дневная температура составит −6–11 градусов, ночная — до −15 градусов. В периоды арктических вторжений возможны краткосрочные морозы ниже −20 градусов. Ожидаются также обильные снегопады.

Февраль пройдет под влиянием активных атлантических циклонов. Погода будет ветреной, с частыми метелями. Температурный фон будет колебаться от сильных морозов: до −12 градусов днем в начале месяца до резких потеплений до 0...−2 градусов с мокрым снегом во второй половине февраля.

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