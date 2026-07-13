Снежные заносы, плотные облака и холод до −17: погода в Москве в ноябре

По данным метеорологических служб, в ноябре 2026 года в Москве ожидается большое количество осадков. Какая погода будет в российской столице в конце осени?

Какая погода будет в Москве в ноябре

В Москве первая декада, с 1 по 10 ноября, сохранит остатки осеннего характера. В этот период дневные температуры будут колебаться от +2 до +5 градусов, в самые теплые дни, 1–2 ноября, воздух может прогреваться до +7 градусов. Ночи станут морозными — от 0 до −3 градусов, в низинах — до −5 градусов. Небо будет затянуто плотными облаками, пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Временный снежный покров высотой 1–3 сантиметра быстро растает. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление окажется пониженным — 740–745 миллиметров ртутного столба.

С 11 по 20 ноября в регион вторгнется мощный арктический антициклон. Дневные температуры опустятся до −6 градусов, а ночные — до −8–12 градусов. Осадки перейдут в снег, который будет идти регулярно, благодаря чему к концу декады сформируется постоянный снежный покров. На дорогах и тротуарах ожидается сильная гололедица, местами снежные заносы. Атмосферное давление вырастет до 755–760 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья декада, с 21 по 30 ноября, закрепит зимний характер погоды. Дневные температуры составят от −5 до −10 градусов, ночные — до −17 градусов. Ветер ослабеет до 3–7 м/с, но из-за низких температур будет казаться обжигающим. Атмосферное давление останется высоким — 760–765 миллиметров ртутного столба. Снежный покров уплотнится до 12–18 сантиметров.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в ноябре

Первая декада, с 1 по 10 ноября, в Санкт-Петербурге сохранит остатки осеннего тепла, но с каждым днем будет становиться все более промозглой. В этот период дневные температуры будут колебаться от +2 до +5 градусов. Ночи при этом станут холодными — от −2 до +1 градуса, в пригородах возможны заморозки до −4 градусов. Небо будет затянуто плотными облаками, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами с образованием временного снежного покрова, который быстро растает. Ветер будет юго-западный, умеренный, 4–9 м/с, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление составит 750–755 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха достигнет 85–90%.

С 11 по 20 ноября в регион вторгнется арктический антициклон. Дневные температуры опустятся до −5 градусов, а ночные — до −10 градусов. Осадки перейдут в снег, который будет идти регулярно, благодаря чему к концу декады сформируется постоянный снежный покров высотой 7–12 сантиметров. На дорогах и тротуарах ожидается сильная гололедица. Порывы северо-западного ветра усилятся до 12 м/с. Атмосферное давление вырастет до 760–765 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В течение третьей декады, с 21 по 30 ноября, дневные температуры составят от −7 до −12 градусов, ночные — до −17 градусов. Благодаря влиянию антициклона небо станет ясным, осадки маловероятны. Ветер ослабеет до 3–6 м/с. Атмосферное давление останется высоким — 765–770 миллиметров ртутного столба. Снежный покров уплотнится до 15–20 сантиметров.

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