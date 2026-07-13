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13 июля 2026 в 13:55

Погода в Москве во вторник, 14 июля: северный ветер, циклон и тепло до +25

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Москве и Московской области завтра, 14 июля, воздух прогреется до +25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 14 июля

По словам Евгения Тишковца, во вторник, 14 июля, влияние циклона в Москве постепенно будет ослабевать.

«Во вторник влияние уходящего к берегам средней Волги циклона будет ослабевать, фон атмосферного давления повысится, облачный покров начнет дробиться, осадки приобретут локальный характер, из-за облаков настойчивее станет выглядывать солнце, благодаря чему, несмотря на свежий северный ветер, температурный фон вернется в свое климатическое русло. В сумерках — от +14 до +17 градусов, в середине дня потеплеет до +22–25 градусов» — отметил он.

По данным метеоцентров, ночью 14 июля столбики термометров в российской столице покажут от +14 до +17 градусов, в центре города воздух остынет лишь до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +23–25 градусов. Ветер в течение дня будет дуть с севера, его скорость составит 6–11 м/с. Возможны осадки и кратковременные грозы. Атмосферное давление продолжит оставаться пониженным — около 738–740 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля в Санкт-Петербурге осадков не ожидается.

«14 июля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура днем — от +22 до +24 градусов. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в начале следующей недели воздух будет прогреваться до +25–28 градусов.

«На следующей неделе немного прохладнее, но на +25–28 градусов можно рассчитывать в дневные часы. Да и ночные температуры в городе тоже очень высокие — до +16–18 градусов. Атмосферное давление сейчас еще повышается, но очень высокого давления ждать пока не стоит», — отметил метеоролог.

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