Не менее семи человек погибли при теракте в Пакистане

Не менее семи человек погибли при теракте в Пакистане Не менее семи человек погибли при теракте у полицейского участка в Пакистане

Не менее семи человек погибли и 18 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Dawn. Теракт произошел в округе Сват.

По словам начальника местной полиции, неизвестный привел в действие взрывчатку, когда стражи порядка попытались его остановить и досмотреть у входа в участок. Взрыв прогремел неподалеку от площади Кабал-Чоук, где в тот момент проходил многолюдный митинг против участившихся атак боевиков в долине Сват. Район оцеплен, пострадавших доставляют в больницы.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в берлинском парке Тиргартен. Как минимум один человек погиб. Около 30 людей получили ранения. Чуть позже мужчина напал на прохожих с мачете. Полицейские в ходе операции застрелили подозреваемого.

До этого школьника заподозрили в подготовке поджога церкви в немецком городе Хамм по заданию «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Изначально школьник хотел отправиться на подконтрольную ИГ территорию. Посредник же убедил гражданина Германии сначала совершить теракт в его родном городе.